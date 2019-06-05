Son Dakika Haberleri: Mercimek tarlasında bayram mesaisi
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Mercimek tarlasında bayram mesaisi

20 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Bahçecik köyünde çiftçiler, Ramazan Bayramı'nı mercimekleri biçerek geçiriyor.

Mercimek tarlasında bayram mesaisi, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Bahçecik köyünde çiftçiler, Ramazan Bayramı'nı mercimekleri biçerek geçiriyor.

Tarlada mesai yapan çiftiler arazide bayram geçirdiklerini belirterek bayramı kutlamak için fırsatlarının olmadığını kaydetti. Mercimeklerini biçen çiftçilerden Emanet Ablay, mercimek biçiminden dolayı bayramı tarlada geçirdiklerini söyledi. Ablay, "Mercimek biçimi bu sene Ramazan Bayramı'na denk geldiği için bayramı kutlayamadık. Bayram namazı için vatandaş camileri doldururken biz çiftçiler de namaz saatinde arazilere akın ettik. Mercimek biçme zamanı mayıs ayının sonlarına doğru başlayıp 10 Haziran'a kadar sürmektedir. Biçme zamanı geldiğinde hemen biçilmesi gerekmektedir. Eğer zamanın da biçilmezse daha sonra fazla kuruyor. Fazla kuruyan mercimekleri biçtiğinde verimi çok düşüyor. Ondan dolayı bayram günüde biçmek zorunda kaldık. Geçen sene yağışlar olmadığından dolayı verim alamadık, bu sene de bir yıllık emeğimizi bir bayram günü için gözardı edemezdik" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Mazıdağı, Mardin, Ramazan Bayramı, Yaşam
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