Merck Türkiye Çalışanları Kansere Dikkat Çekti

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer onkoloji alanındaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu anda yürütülen AR-GE faaliyetlerinin %75'inin onkoloji ve immuno-onkoloji alanında olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açan ve pek çoğu önlenebilir olan bu hastalığa karşı toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla dünya çapında çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de her iki cinsiyet ve bütün yaşlar arasında görülen kanser çeşitlerinden en sık rastlanılanı yüzde 16,5 oranı ile akciğer kanseridir. Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınlar arasında en sık görülen meme kanseri iken erkeklerde ise akciğer kanseridir.

Onkoloji ve immuno-onkoloji alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten ve henüz karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri kullanıma sunmaya odaklanan Merck, bu özel güne dikkat çekmek amacıyla şirket çalışanlarıyla birlikte bir etkinlik düzenledi. Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, şirketin bu alanda yürüttüğü çalışmalara ilişkin çeşitli bilgiler verdi.

AR-GE faaliyetlerinin %75'i onkoloji alanında

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, "Merck Onkoloji olarak Türkiye'de şu anda metastatik kolorektal kanser ve skuamöz hücreli baş boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılan ruhsatlıürünümüz var. Merck, globalde onkoloji ve immuno-onkoloji alanlarında AR-GE çalışmalarına ciddi bir yatırım yapıyor. Şu anda yürüttüğümüz AR-GE faaliyetlerinin %75'i bu alanlarda. Yakın zamanda bir onkoloji ürünümüzün daha nadir kanser alanlarından biri olan safra yolları kanserlerinde FDA ve EMA onayı alması bekleniyor. Kanser ile mücadele eden hastaların henüz karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına odaklanmaya ve bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Domino Etkisini Anlattılar

Merck Türkiye çalışanlarının ilgi gösterdiği programda kanserin kişinin hayatına, çevresine ve ilişkilerine olan etkilerini vurguladıkları "Domino Etkisi" temalı interaktif bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik Merck sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Global olarak tüm Merck çalışanları ise "I am and I will" kampanyasının bir parçası oldular ve gerek şahsi gerekse şirkete ait sosyal medya hesaplarında kanserle mücadele için ne yapabileceklerini ifade ettikleri konuşma baloncukları paylaştılar. Bu etkinliğe Merck Türkiye çalışanlarından da destek geldi. "Ben...yapacağım..." sloganıyla dilimize çevrilen kampanyada Merck Türkiye çalışanları etkinliği takiben, konuşma baloncuklarını düşünceleriyle doldurup objektiflere poz verdiler ve kanserle mücadeleye dikkat çektiler.