Son Dakika Haberleri: Merck Versum Materials'ı Satın Almak İçin 5.9 Milyar Dolarlık Teklif Yaptı

Merck Versum Materials'ı Satın Almak İçin 5.9 Milyar Dolarlık Teklif Yaptı

11 dakika önce

– Almanya merkezli eczacılık şirketi Merck Group, ABD merkezli yarı iletken üreticisi Versum Materials'ı satın almak için 5.9 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Merck Versum Materials'ı Satın Almak İçin 5.9 Milyar Dolarlık Teklif Yaptı, System.String[]
– Almanya merkezli eczacılık şirketi Merck Group, ABD merkezli yarı iletken üreticisi Versum Materials'ı satın almak için 5.9 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Söz konusu teklif Entegris Inc'nin 4 milyar dolarlık teklifini geçerken, Merck'ten yapılan açıklamada şirketin, Versum'u hisse başına 48 dolar üzerinden yüzde 51.7 primle satın almayı teklif ettiği belirtildi.

Merck, söz konusu satın alımın ardından oluşacak birleşmenin "yarı iletken endüstrisi için derin ve tamamlayıcı elektronik ürünler, cihazlar ve hizmetler" oluşturacağını ve böylece "daha hızlı yenilik döngüleri oluşturularak müşterilere daha güçlü ürün teklifleri" ve "ilgi çekici segmentlerdeki öncü pozisyonlar aracılığıyla yenilikler için ek kaynaklar" yaratacağını belirtti.

Merck CEO'su Stefan Oschmann, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merck ve Versum'un birleşmiş elektronik ürün portföyünün gücüne inanıyoruz. Versum yatırıcılarına yaptığımız ilgi çekici teklif, bu işlemin başarılı bir şekilde oluşmasına gösterdiğimiz özenin önemini belirtiyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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