Zelenskiy'in konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Güney Amerika, Paraguay, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.