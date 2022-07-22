Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi - Son Dakika
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Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi

22.07.2022 00:21
Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Mercosur'a üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Zelenskiy'in zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.

Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Güney Amerika, Paraguay, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mercosur, Zelenskiy'in zirvede konuşma isteğini kabul etmedi - Son Dakika

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