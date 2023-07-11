Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı - Son Dakika
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Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

11.07.2023 18:13

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından Yanardağ'ın 10 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti. İddianamede, Yanardağ'ın televizyon programında sarf ettiği sözlerin toplumda infial oluşturduğu ve terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği belirtildi.

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN EYLEMLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın20 Haziran 2023'tekatılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın televizyon programında sarf ettiği sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği belirtildi.

ALENİYET ŞARTI DA GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu sözlerin ulusal yayın yapan bir kanalda yayınlanmış bir programda kullanılmış olması nedeniyle aleniyet şartının da gerçekleştiği de kaydedildi. İddianamede, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamaların bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Türkiye'de halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. İddianame kabul edilirse Yanardağ önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Hakim ATMACA: Buda cehapenin yeni bir oyunu ooooo inandırıcılığı yok hangi fitnenin temeli atılıyo Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Yatsın bir müddet ama yinede aklı başına gelmez satılmış satılmışdır Cevap Yaz 22 14 Yayından Kaldır
  • Erdinc Yildiz: Chp Yi bunun gibileri kirletti halkın kırzmızı çizgisine sen kırmızı kurdela takıyon. Defolup gitsin siyaset konuşma yazma haber yasağıda gelsin chp adı altında birilerine hizmet etmek bunların kalemi kırılsın Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
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Merdan Yanardağ, İstanbul, Yanardağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı - Son Dakika


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