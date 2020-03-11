Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı
6 saat önce
Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
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