Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı, System.String[]

Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Mardin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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