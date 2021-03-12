Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor - Son Dakika

Merdiven altı bağışıklık güçlendiriciler tehlike saçıyor

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş:

"Hangi analiz sürecinden geçtiğini bildiğiniz ürünleri alın"

"Toplama ürünleri paket ettiren firmalara dikkat edilmeli"

DÜZCE - Korona virüs salgını sonrasında insanların yoğun talep gösterdiği bağışıklık güçlendiriciler konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Vatandaşların hiçbir üretim tesisi olmayan firmaların ürünlerinin etiketlerine bakarak dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında bağışıklık güçlendirici ürünlere talep arttı. Özellikle propolis ürünlerini kullanım sayısı artınca, merdiven altı diye tabir edilen, hiçbir üretim tesisi olmayan firmalar da türemeye başladı. Ürünleri farklı yerlerden toplayarak üzerine etiket koyarak satışa sunulan, faydalı olarak bilinen ürünlerin aslında zararlı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, vatandaşların ürünleri aldıkları firmalara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"Ürünleri gelişi güzel kullanmamak gerekir"

Arı ürünlerinin faydasından bahseden Dr. Halil İbrahim Uğraş, geleneksel tıp ürünlerini alan vatandaşların satın alırken bazı parametrelere dikkat etmesi, ürünleri alındıktan sonra gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Uğraş, "Arı ürünleri genelde geleneksel tıp ürünlerine bir fayda sağlayıcı olarak görüyoruz. Ama bu fayda sağlama etkisini kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Geleneksel tıp kadim bir bilgiye dayanıyor. İnsanların binlerce yıldır kullanım becerilerinden yola çıkarak hangi hastalıklara iyi geldiği veya hastalıkları önlemede nasıl faydalanacağımız ile ilgili bu bilgiler insanoğlu tarafından geliştirilmiştir. Özellikle korona virüs döneminde bu geleneksel tıp ürünleri arı ürünlerinin kullanım miktarı devasa boyutlara ulaşmıştır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu ürünlerin kalitesi ve içeriğidir. İnsanlar bu ürünleri kullanırken gelişi güzel bir şekilde kullanmamaları gerekiyor. Satın alırken de gelişi güzel bir şekilde satın almamaları gerekiyor" dedi.

"Ne yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz"

Korona virüs salgını sonrasında bağışıklık ürünlerine vatandaşların taleplerinin arttığını belirten Prof. Dr. Uğraş, vatandaşların ne yediğine ve ne içtiğine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bağışıklık ürünlerine çokta ihtiyacımız olan bu günlerde, bu ürünleri alırken gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünler gerçekten faydalı mı, değil mi, hangi kalite parametrelerine göre test edilip analiz edilmiş bunları mutlaka araştırmamız gerekiyor. Yani ne yediğimize ne içtiğimize dikkat edip hangi analiz süreçlerinden bilimsel araştırmalarından geçtiğini mutlaka irdeleyip satın almamız gerekir. Yoksa çocuklarımıza ailemize faydalı olacağımıza zarar verici maddeleri kendi elimiz ile yedirmiş oluruz" diye konuştu.

"Toplama ürünleri paket ettiren firmalara dikkat edilmeli"

Geleneksel tıp ürünlerinin korona virüs salgını sonrasında dünya genelinde ticaret hacminin 100 milyar doları geçtiğini belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Geleneksel tıp ürünlerinin ticaret hacmi dünyada 100 milyar doların üzerinde ve bu kadar büyük bir ticaret hacmine sahip olan ürünler pazarında gerçekten işini layıkıyla yapan bazı firmalar olduğu gibi merdiven altı üretim yapan hiçbir üretim tesisi olmayan, oradan buradan toplama ürünleri alıp paketleyerek merdiven altında üretim yapan yerlere halkımızın dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.