'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli' - Son Dakika

'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli'

20 dakika önce

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, kolonya ve dezenfektanlara rağbet arttı.

'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli', System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, kolonya ve dezenfektanlara rağbet arttı. Bazı fırsatçılar el dezenfaktanlarını merdiven altı üretirken, Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, vatandaşları uyardı. Kahrıman, standarda uygun olmayan bir dezenfektanın en az koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, çareyi maske ve eldiven takıp, kolonya ve dezenfektan kullanmakta buldu. Bazı fırsatçılar, özellikle el dezenfektanlarını merdiven altı üretmeye başladı. İçeriğinde metil alkol ya da uygun olmayan bir etil alkol kullanımının, birçok sağlık sorununa yol açtığı uzmanlarca vurgulandı.

Sahte dezenfektanların tehlikelerini anlatan Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, standarda uymayan bu ürünler konusunda halkı uyarıp, şu bilgileri verdi:

"Fırsatçılar, merdiven altı üretim yapan insanlar, insan sağlığını düşünmeden üretim yapıyor. Bunların çok ciddi riskleri var. Bu ürünlerin koronavirüs kadar tehlikesi var. Bu tür üretimlerde içeriğindeki alkolün ne olduğu konusunda şu riskler var. Metanol mu kullanıyorlar, yoksa yine kullanılmaması gereken bir alkol mü kullanıyorlar belli değil açıkçası. Ayrıca bu ürünlerin ürettiği yerler de hijyen konusunda önemli. Bunun dışında aldıkları ürün etkili mi, yoksa sadece jelleştirilmiş alkol mü bilmek gerek. Koronadan korunayım derken, ciddi bir olumsuzluk yaşanabilir" dedi.

Evde yapılabilecek kolay dezenfektan tarifleri de veren Kahrıman, kullanılacak alkolü eczanelerden temin edilebileceğini söyledi. İlk tarifte 1 su bardağın 1/5'i kadar saf alkole, bu alkol miktarının yüzde 20'si kadar su koyup kullanılabileceğini ifade etti. Alkol içerikli bir ürünün sık kullanımının cilde zararları olduğunu da hatırlatan Kahrıman, ikinci tarifte ise bu sorunu giderecek yöntemi de söyledi. İlk tarifte hazırlanan dezenfektanın içine az miktarda nemlendirici krem karıştırıp kullanabileceğini söyledi. Son tarifte ise alkole su ilave etmeden yine yoğun miktarda nemlendirici kremle karıştırıp, kullanabileceğini kaydetti. Kahrıman, hazırlanan dezenfektanlara limon gibi uçucu kokular ilave ederek de kullanabileceğini aktardı.

Koronavirüse karşı dezenfektanlarla önlem aldığını belirten vatandaşlardan Burcum Eskiesmacı (32), "Dışarıya sık çıkmamaya çalışıyorum. Ellerim için dezenfektan ve kolonya kullanıyorum. Misafir kabul etmiyorum. Ben bu ürünleri kremle kullanıyorum bu nedenle herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Fatma Yalçın (43) ise, "Aşırıya kaçmayacak şekilde dezenfektanları kullanıyorum. Dokunduğunuz alanları çamaşır suyuyla temizliyoruz. Aşırı kullanmıyorum dezenfektanları çünkü ellere zararı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Evli ve 1 çocuk babası Mustafa Burhan ise, "Bu dönem hijyene dikkat ediyorum. Özellikle dezenfektan ve kolonya kullanıyorum. Mesafeli duruyorum. Sık kullanımsa ellere zararını şu an düşünemeyeceğim, önemli olan virüsten korunmak" dedi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:15 Kaynak: DHA

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