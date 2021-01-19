Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin! - Son Dakika

İkinci el araç otomobillere olan talep, beraberinde oto ekspertiz sektöründe yeni problemlere yol açarak tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor.

Oto ekspertiz sektöründe kurumsallaşmanın halen çok zayıf olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, halen ekspertiz firmalarının yüzde 75'inin yetki belgesine sahip olmadığını belirtti. Araç alım satımında kurumsal markaların alıcı ve satıcı arasında tarafsız ve bağımsız bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Emre, oto ekspertiz firmalarının hakem görevi üstlendiğinin altını çizerken; "Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakası basına yansıyor. Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının önemli bir kısmı yetki belgesine sahip değil ve eğitimsiz personel çalıştırıyor. Yeterli eğitim alınmadığı için kaza geçmişi olan araçlarda patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi gibi büyük tehlike arz eden hatalar gözden kaçırılarak tüketicinin mağdur olmasına sebep veriyorlar. Yatırım bedelleri yüksek olduğu için standart dışı ölçüm cihazları kullanıyorlar. Kusurlu araç satın alanlar, herhangi bir kazada bu firmalar yüzünden hem kendilerinin hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor" dedi.

"Satıcının önerdiği değil, kendi seçtiğiniz ekspertiz firmasında ısrarcı olun"

İkinci el otoda yaşanan güven probleminin tamamının yetkisiz ekspertiz noktaları sebebiyle yaşandığını ifade eden Emre "Bu gibi yetkisiz ekspertiz firmaları, araç satıcılarıyla veya galerilerle ekspertiz işlemi öncesinde anlaşıyor ve kaza yapmış araçların kusurlarını yok sayarak ekspertiz yapıyor. Hasar dosyası kapanmamış araçların hasar kayıtları TRAMER'e işlenmemiş olabilir ve hasar kaydını göremeyebilirsiniz. Hatta şasi numarası çalıntı araçlarla değiştirilebilir. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şasi numarası başka bir araçla değiştirilmiş bu tür araçları satın alan vatandaşlarımız, ilerleyen dönemde araçlarını sattıkları zaman mağduriyetleri bir kat daha artıyor ve sattıkları kişi kendilerine yüz binlerce TL'lik tazminat davası açabiliyor. Tüketicilerin iki kez mağduriyet yaşamamak için sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin satın almayı düşündüğü her otomobile şüpheyle yaklaşmasını, kesinlikle kurumsal bir yapıya sahip, tarafsızlığı kanıtlanmış, rüştünü ispatlamış bir ekspertiz firmasında ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olmalılar" şeklinde devam etti.