Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin! - Son Dakika

Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin!

19.01.2021 13:14
Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin!, System.String[]

İkinci el araç otomobillere olan talep, beraberinde oto ekspertiz sektöründe yeni problemlere yol açarak tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor.

İkinci el araç otomobillere olan talep, beraberinde oto ekspertiz sektöründe yeni problemlere yol açarak tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor.

Oto ekspertiz sektöründe kurumsallaşmanın halen çok zayıf olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, halen ekspertiz firmalarının yüzde 75'inin yetki belgesine sahip olmadığını belirtti. Araç alım satımında kurumsal markaların alıcı ve satıcı arasında tarafsız ve bağımsız bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Emre, oto ekspertiz firmalarının hakem görevi üstlendiğinin altını çizerken; "Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakası basına yansıyor. Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının önemli bir kısmı yetki belgesine sahip değil ve eğitimsiz personel çalıştırıyor. Yeterli eğitim alınmadığı için kaza geçmişi olan araçlarda patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi gibi büyük tehlike arz eden hatalar gözden kaçırılarak tüketicinin mağdur olmasına sebep veriyorlar. Yatırım bedelleri yüksek olduğu için standart dışı ölçüm cihazları kullanıyorlar. Kusurlu araç satın alanlar, herhangi bir kazada bu firmalar yüzünden hem kendilerinin hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor" dedi.

"Satıcının önerdiği değil, kendi seçtiğiniz ekspertiz firmasında ısrarcı olun"

İkinci el otoda yaşanan güven probleminin tamamının yetkisiz ekspertiz noktaları sebebiyle yaşandığını ifade eden Emre "Bu gibi yetkisiz ekspertiz firmaları, araç satıcılarıyla veya galerilerle ekspertiz işlemi öncesinde anlaşıyor ve kaza yapmış araçların kusurlarını yok sayarak ekspertiz yapıyor. Hasar dosyası kapanmamış araçların hasar kayıtları TRAMER'e işlenmemiş olabilir ve hasar kaydını göremeyebilirsiniz. Hatta şasi numarası çalıntı araçlarla değiştirilebilir. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şasi numarası başka bir araçla değiştirilmiş bu tür araçları satın alan vatandaşlarımız, ilerleyen dönemde araçlarını sattıkları zaman mağduriyetleri bir kat daha artıyor ve sattıkları kişi kendilerine yüz binlerce TL'lik tazminat davası açabiliyor. Tüketicilerin iki kez mağduriyet yaşamamak için sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin satın almayı düşündüğü her otomobile şüpheyle yaklaşmasını, kesinlikle kurumsal bir yapıya sahip, tarafsızlığı kanıtlanmış, rüştünü ispatlamış bir ekspertiz firmasında ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olmalılar" şeklinde devam etti.

Dolandırıcılık, Pilot, Kaza, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Mesut'un Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı         
11:43
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
ABD'de kongre baskınına özel jetiyle giden emlakçı: Pişman değilim ABD'de kongre baskınına özel jetiyle giden emlakçı: Pişman değilim         
09:48
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 13:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merdiven altı ekspertiz noktalarına dikkat edin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei