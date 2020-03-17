Merdiven altı el temizleme jeline dikkat - Son Dakika
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Merdiven altı el temizleme jeline dikkat

6 saat önce

DENİZLİ'de, antibakteriyel el temizleme jeli üreten şirket koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşadı.

Merdiven altı el temizleme jeline dikkat, System.String[]

DENİZLİ'de, antibakteriyel el temizleme jeli üreten şirket koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşadı. Ayda 5 bin adet üretim yapan firma, üretim miktarını günde 50 bin adete çıkardı. Şirketin yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı, merdiven altı üretilen jeller konusunda uyararak, "Fırsatçılar merdiven altı ürünlerin üzerine antibakteriyel yazıyor. Antibakteriyel diyebilmek için devletin onayı gerekiyor. Bu yazılanlara bakıp her ürünü almasınlar. Alkol değerini kontrol etsinler. 65 ve 70 derece üzeri olan ürünleri tercih etsinler" dedi.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik, kozmetik ve gıda takviyesi imalatı yapan şirket, 2009 yılından bu yana antibakteriyel el temizleme jeli üretimi de yapmaya başladı. Koronavirüsten önce yurt içi ve dışına el temizleme jeli satan şirket, salgının giderek yayılmasıyla birlikte talep patlaması yaşadı. 'Önce Türkiye' anlayışıyla ihracatı durduran şirket, salgından önce ayda 5 bin adet üretim yaptığı el temizleme jeli talebini karşılamak için üretim bandını genişletip, günde 50 bin adete çıkardı. Şirket bünyesinde yer alan ve 25 kişinin çalıştığı çağrı merkezinde telefonlar da sürekli olarak çalıyor. Stokçulara fırsat verilmemesi için de el temizleme jeli almak isteyenlere, 5'ten fazla satış yapılmıyor.

Koronavirüs nedeniyle el temizleme jelinde çok fazla bir talep olduğuna dikkat çeken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı, talebi karşılamak için üretim bandını maksimum seviyeye çıkardıklarını söyledi. Merdiven altı el temizleme jellerine karşı vatandaşları da uyaran Sarı, üzerinde antibakteriyel yazan her ürünün gerçek olmayabileceğini, alkol temininde sıkıntısı yaşandığını bu nedenle ürünlerde metil alkole karşı dikkatli olunmasını istedi.

'ANTİBAKTERİYEL YAZAN HER ÜRÜN GERÇEK DEĞİLDİR'

El temizleme jelinde yurt dışından büyük talep olduğunu ancak dikkate almadıklarını belirten Sarı, "İhracatı durdurduk. Türkiye'deki talebi karşılamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz kendi vatandaşımız. Ancak burada fırsatçılara da taviz verilmesin. Şirket olarak fiyat artışı yapmadık. Stokçuluğu önlemek adına toplu sipariş almıyoruz. 5 adetten fazla satış yapmıyoruz. Aynı fiyattan sonuna kadar devam edeceğiz. 100 mililitrelik el temizleme jelini 11 lira 50 kuruştan satıyoruz. Asla vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Merdiven altı üretime karşı vatandaşlarımız dikkatli olsun. Fırsatçılar merdiven altı ürünlerin üzerine antibakteriyel yazıyor. Antibakteriyel diyebilmek için devletin onayı gerekiyor. Bu yazılanlara bakıp her ürünü almasınlar. Alkol değerini kontrol etsinler. 65 ve 70 derece üzeri olan ürünleri tercih etsinler" dedi.

METİL ALKOLE KARŞI UYARDI

Piyasada, antibakteriyel el temizleme jeli yapımında kullanılan etil alkol temininde sıkıntı yaşandığını ifade eden Sarı, "Vatandaşımız el temizleme jeli alırken dikkat etmesi gereken noktalar var. Maalesef piyasada etil alkol temini zorlaştığı için bazı art niyetli üreticiler, koronavirüsü bahane ederek vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışıyor. Merdiven altı üretilen el temizleme jelleri ve diğer ürünlerde metil alkol kullananlar olabilir. Bu nedenle vatandaşımız koronavirüsten kendini korumak isterken, metil alkol içeren ürünlerden dolayı zehirlenmeler yaşayabilir. Ellerimize, gözlerimize zarar verir, solunum yoluyla da akciğerlerde hasara neden olur. Vatandaşın bir el temizleme jelindeki alkol oranını bilmesi ya da kontrol etmesi mümkün değil. Alkol bazlı olup olmadığını da anlayamaz. Bu nedenle ilgili birimler, el temizleme jeli üreten firmaları kontrol altında tutmalıdır. Piyasadaki ürünlerde kontrol altına alınmalıdır. Bazı firmaların düne kadar el temizleme jeli yoktu. Koronavirüsten sonra bir anda el temizleme jeli satmaya başladı. Üretim bandını ne zaman kurdu da el temizleme jeli satmaya başladılar şaşırtıcı. Vatandaşımız bunlara da dikkat etsin, mağdur olmamak için el temizleme jeli alırken, bildikleri markaların ürünlerini alsın" diye konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:19 Kaynak: DHA
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