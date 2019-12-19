Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir - Son Dakika

Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir

6 saat önce

Op. Dr. Ahmet Aydın uygun olmayan koşullarda yapılan estetik müdahaleler için uyarılarda bulundu.

Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir, System.String[]

Op. Dr. Ahmet Aydın uygun olmayan koşullarda yapılan estetik müdahaleler için uyarılarda bulundu. Aydın, "Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Aydın, merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemlerin kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Aydın, son yıllarda botoks, dolgu gibi cerrahi dışı estetik girişimlere duyulan ilginin arttığını belirterek "Dolgu, botoks, prp, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bir Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Güzellik salonları, kuaförler, masaj salonları gibi yerlerde bu estetik müdahalelerin yapılması kanunen uygun değil. Uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce yapılan işlemler sonrası enfeksiyon başta olmak üzere her türlü problemin ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Hastalar işlem öncesi kullanılacak olan malzemenin markasını, son kullanma tarihini hatta uygulayacak olan kişinin uzmanlık diplomasını sorgulamaktan çekinmemeli. Bununla birlikte uygulanacak olan malzemenin yalnızca kendileri için kullanılacağından da emin olmaları gerekiyor" dedi.

GÖRMENİZİ ENGELLEYEBİLİR

Doğru yerlerde ve doğru ellerde uygulanan botoksun başarıyla sonuçlandığını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Uygulanan malzeme kaliteli bile olsa, uygulama dozlarının yanlış planlanması veya estetik yüz anatomisinin yeterince doğru bilinmemesi bu problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Yanlış ellerde yapılan uygulamalar sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir. Bu deformasyonların düzeltilmesi hastadan hastaya değişiklik gösterir. Özellikle kaş asimetrileri, estetik yüz anatomisine hakim uzmanlarca küçük dozlarda botoks uygulamaları ile düzeltilebilir. Bu tarz küçük müdahaleler ile düzeltilmeyen durumlar için 6-8 ay botoksun etki süresinin geçmesini beklemek en doğru karar. Dolgu uygulamalarındaki durum ise daha farklı. Yasadışı yollardan ülkemize getirilen, etkin maddesi bilinmeyen, onay almamış birçok madde, ucuz estetik dolgu maddeleri olarak kanunsuz bir şekilde uygulanıyor. Bu tarz durumlarda sonuçların düzeltilmesi oldukça güç olmakla birlikte, kalıcı şekil bozuklukları oluşturabiliyor."


Ahmet Aydın, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti
Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı! 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi 50 yaşındaki kadın 14. tüp bebek denemesinde üçüzlerini kucağına aldı

Son Dakika Haberleri
17:09 Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
17:08 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika Haber
17:06 TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek - Son Dakika Haber
17:06 Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe - Son Dakika Haber
17:04 Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber
16:40 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:18:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]