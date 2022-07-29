Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza - Son Dakika
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Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza

29.07.2022 11:33

Merdiven altı evcil hayvan satışına cezaANKARA'da 14 Temmuz'dan itibaren vitrinde hayvan satışının yasaklandığı pet shoplara yönelik denetimde, bir alışveriş merkezinin (AVM) kapalı otoparkının altındaki depoda uygunsuz koşullarda merdiven altı üretim yapıldığı belirlendi.

Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza

ANKARA'da 14 Temmuz'dan itibaren vitrinde hayvan satışının yasaklandığı pet shoplara yönelik denetimde, bir alışveriş merkezinin (AVM) kapalı otoparkının altındaki depoda uygunsuz koşullarda merdiven altı üretim yapıldığı belirlendi. Pet shop sahibine 6 bin 129 TL para cezası uygulandı, 3 cins kediye el konuldu.

Yeni yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren pet shoplarda evcil hayvan satışı yasaklandı. Bu tarihten itibaren satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılmaya başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Ankara Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan satışının yasaklandığı pet shoplara yönelik denetimlerini artırdı. Başkentte farklı noktalardaki pet shoplarda yapılan denetimlerde, ekipler kedi köpek satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Pet shopların çoğunda daha önce kedi ve köpeklerin bulunduğu kafeslerin boş olduğu, bazılarında kafeslerin de kaldırıldığı görüldü. Görevliler, kedi ve köpeklerin yeni yasa ile birlikte nasıl satılması gerektiğini işletme sahipleri ve çalışanlara anlattı.

PET SHOPTA MERDİVEN ALTI ÜRETİMDenetimler sırasında bir AVM'de faaliyet gösteren pet shopta merdiven altı kedi-köpek üretimi yapıldığı yönündeki ihbar da değerlendirildi. AVM'nin kapalı otoparkında bulunan pet shopa baskın yapıldı. Pet shopa ait AVM'nin kapalı otoparkının altındaki depo kontrol edildi. Polis eşliğinde yapılan denetimde içerideki derme çatma kafeslerde uygunsuz koşullarda tutulan 3 kedinin olduğu görüldü. Kedilerin su, yemek kapları ve kafeslerinin küf kapladığı belirlendi. Merdiven altı üretim yapılan yerde hayvanların havasız ve kötü koşullarda tutulduğu, ayrıca aç ve susuz kaldıkları da saptandı. El konulan kediler, veterinerde tedaviye alındı, iş yeri sahibi hakkında tutanak tutuldu. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 'hayvanların bakımlarını ihmal etmek, aç, susuz bırakmak' maddesini ihlalden hayvan başını 2 bin 43 TL olmak üzere toplam 6 bin 129 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan incelemede iş yerinin ruhsatının bulunmadığı da belirlendi. Pet shop sahibine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de 15 bin TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Yetkililer katalog üzerinden kedi-köpek alacak kişilerin, hayvanın nerede üretildiği ve ruhsatlı bir üretim çiftliği olup olmadığını araştırmalarını istedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza - Son Dakika

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