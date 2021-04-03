Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat - Son Dakika

Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat

03.04.2021 14:32
Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat, System.String[]

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği(PHTYD) Başkan Vekili Güven Köseoğlu, korona virüs sürecinde vatandaşların halı yıkatma noktasında çekinceleri olduğunu belirterek, "'Halılarımı gönderdiğim zaman eskisinden daha kötü, daha mikroplu halde gelir mi" diye düşünceleri var.

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği(PHTYD) Başkan Vekili Güven Köseoğlu, korona virüs sürecinde vatandaşların halı yıkatma noktasında çekinceleri olduğunu belirterek, "'Halılarımı gönderdiğim zaman eskisinden daha kötü, daha mikroplu halde gelir mi" diye düşünceleri var. Vatandaşımızın herhangi bir çekinti yapmasına gerek yok. Profesyonel firmalarımız tam hijyenik şekilde halıları temizleyip vatandaşımıza teslim ediyor" dedi.

Profesyonel Halı Temizlemeciler Yardımlaşma Derneğinin (PHTYD) 17. İstişare Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Halı yıkama sektörünün temsilcileri, firma sahipleri ve tedarikçilerin katıldığı toplantıda, sorunlar ve yenilikler masaya yatırıldı. Korona virüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu toplantıya, Türkiye'nin bir çok ilinden 200'ün üzerinde davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği Başkan Vekili Güven Köseoğlu, 17. istişare toplantısında sektöre katkı vermek adına ülkenin farklı kentlerinden katılımcılarının olduğunu belirtti.

Toplantıda sektörün sorunları ve yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını dile getiren Köseoğlu, "Burada başta halı yıkamacılar olmak üzere tedarikçi firmalar da burada. "dedi.

"İnsanlar çekiniyor"

Korona virüs sürecinin sektörü etkilediğini ifade eden Köseoğlu, "İnsanlar da şöyle bir çekinti var. 'Halılarımı gönderdiğim zaman eskisinden daha kötü, daha mikroplu halde gelir mi' diye düşünceleri var. Özellikle PHTYD üyesi yıkamacılar iş yerlerindeki hijyenden başlayarak insan sağlığı için yaptıkları yenilemeler var. Biz sürece ayak uydurmuş durumdayız. Vatandaşımızın herhangi bir çekinti yapmasına gerek yok. Gereken neyse tam hijyenik şekilde halıları temizleyip vatandaşımıza teslim ediyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle halılarını yıkatmanın elzem olduğunu düşünenler olduğu gibi, tam tersi hastalık biraz daha geçsin gerilesin diyerek bekleyenler de var. Evde yıkamada yapılamıyor. Sektörde daha fazla iş olması gerekirken, insanlarımızın çekinceleri nedeniyle bir durgunluk var. İstenilen seviyede değil" ifadelerine yer verdi.

"Bilgi paylaşımı yapıyoruz"

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği Kurucu Başkanı ve Akdeniz Halı Temizleme Firması Sahibi Azem Kökez, Antalya merkezli derneğin 3 binin üzerinde üyesi olduğunu kaydetti.

Her yıl Antalya'da istişare toplantısı yaptıklarının altını çizen Kökez,"Pandemi şartları altında kontrollü olarak 17. toplantımızı yapıyoruz. Ülkemizin farklı kentlerinden gelen sektör temsilcisi ve paydaşlarıyla bilgi paylaşımı yapacağız. Bu pandemide katılım bizleri mutlu etti. Sektörümüz iyi yerlere geldi ama istişare yaparak daha da yükseleceğiz" dedi.

"Gönül rahatlığıyla halılar yıkatılabilir"

İstanbul Elbise Temizleme Tekstil ve Halı Yıkamacılar Esnaf Odası Başkanı Nihat Kulaoğlu, her kesimi olduğu gibi korona virüsün kendi sektörlerini de etkilediğine dikkat çekti.

Korona virüsün kurallarından biri olan temizliğin kendi alanları olduğunu dile getiren Kulaoğlu, "Kullandığımız ilaçlar virüsü öldürüyor, yok ediyor. Esnafımız zor durumda ama biz tüketiciye de yansıttık. Gönül rahatlığıyla insanlarımız halılarını yıkatıyor. Millet evinden çıkmıyor. Biraz sıkıntı yaşıyoruz ama geçecek. Merdiven altı ve fason yıkamacılar ile uğraşıyoruz. Vergi kaydı olmayanları düzeltmeye, kayıt altına almaya çalışıyoruz" dedi.

"Korona virüsü avantaja çevirdik"

Trabzon Elbise Temizleyicileri Esnaf Odası Başkanı Aytekin Keleş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde halı yıkama ve temizleme firmalarına büyük işler düştüğünü kaydetti.

Trabzon'da sektörü geliştirmek için bir dizi faaliyetler yaptıklarını dile getiren Keleş, " Mesleki faaliyetler içinde hem iş yerimizi hem kendimizi geliştirebilmek adına bu gibi toplantılar önemlidir. Trabzon'da yaklaşık 5 yıl önce 25 halı yıkama fabrikamız varken, şuan 80'e ulaştık. Bunları kayıt altına aldık ve başarılı olduk. Trabzon'da iyi durumdayız" dedi.

Korona virüs sürecinde temizlik ve hijyene kurallarını avantaja çevirdiklerini ifade eden Keleş, " Merdiven altı, fason işletmelerin dayanacak gücü kalmadı. Denetimler arttı. İşler ehil kişilere teslim edildi. Sektörümüz canlı, diri, güzel faaliyetler gösteriyor. Trabzon'a, bölgemize hizmet veren firmalarımız var" diye konuştu.

"Halıları profesyonel firmalara verin"

PHTYD Kurucu üyesi ve Marmara Halı Temizlemeciler Konfederasyon Başkanı Bahattin Ersönmez, "Amacımız bu tür istişare toplantılarla katkı sağlamaktır. 1950 yıllarından beri yapılan bu işin, 1980 yılından bu yana ticarileşmesi ve 2000'li yıllarından sonra artan taleple düzenli şekilde büyümesi bizlere daha büyük görevler yüklüyor" dedi.

İnsanlık var olduğu sürece halının kullanılacağını kaydeden Ersönmez, "Halı kullanıldığı sürece kirlenecek ve yıkanacak. Bunu bizler yıkayacağız. Bunu yaparken en iyi hizmeti vermek zorundayız. Hizmet alanlarla, hizmet verenlerle daha iyi bir ortam oluşturmak istiyoruz" dedi.

Ersönmez, korona virüs sürecinde kirlenen halılarını vatandaşların profesyonel firmalara vermelerini talep etti.

-İHA-

Koronavirüs, Antalya, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat - Son Dakika


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