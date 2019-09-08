Son Dakika Haberleri: Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki tehlikeye dikkat
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Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki tehlikeye dikkat

9 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitim Komisyonu Üyesi Cemil Abay, kırtasiye alışverişi için veliler ve öğrencileri uyardı.

Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki tehlikeye dikkat, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitim Komisyonu Üyesi Cemil Abay, kırtasiye alışverişi için veliler ve öğrencileri uyardı.


Kırtasiye alışverişlerini mutlaka denetlenen ve güvenli malların satıldığı, merdiven altı ve sağlıksız ürünlerin satılmadığı kırtasiyelerden alınması gerektiğini vurgulayan Abay, 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılı birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için 2 Eylül'de başladığını hatırlattı. Özellikle merdiven altı ve kalitesiz olan kırtasiyede çocuklara zararlı olabilecek maddelerin olduğuna dikkat çeken Abay, sağlıkçıların bu zararlı maddelerin çocuklarda cilt alerjilerine, kurdeşene ve kansere neden olabileceğini belirttiklerini hatırlattı. Abay, kırtasiye ürünü alırken bilinen markaların tercih edilmesi ve denetlenen yerlerden alınması gerektiğini vurguladı. - ANTALYA

Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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