"Merdiven altı" kurslara ağır yaptırım geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu