"Merdiven altı" kurslara ağır yaptırım geliyor
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:09
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