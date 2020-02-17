Merdiven altı nargile tütünü üretimi yapılan depoya polis baskını - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 670 kilo civarında kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesi Kesik Mahallesi'nde, sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye baskın yaptı. Baskında ekipler; 271 kilo 750 gram paketlenmiş satışa hazır halde nargile tütünü, 400 kilogram açık vaziyette paketlenmeye hazır halde bulunan nargile tütünü, nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Operasyonda polis ekipleri, depoyu kiralayan ve üretim yapan yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Menemen Adliyesine sevk edildi. - İZMİR