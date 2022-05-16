Merdiven altı ruhsatsız imalathanede binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Merdiven altı ruhsatsız imalathanede binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi

Ruhsatsız imalathanede işyeri sahibi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 7 bin 114 şişe parfüm, bin 548 şişe güneş kremi ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde sahte ve kaçak parfüm üretildiğini ve satışının gerçekleştirildiği istihbaratını aldı. Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz perşembe günü sahte parfüm üretimi yapıldığı öğrenilen depoya baskın düzenlendi. Depoda, bilinen markalara ait markaların sahtesi olduğu tespit edilen 7 bin 114 şişe parfüm, bin 548 şişe güneş kremi, yağı, doluma hazır 5 bin 312 tane boş parfüm şişesi, 185 litre esans, parfüm kutuları ile sahte parfüm imalatında kullanılan bazı makineler ele geçirildi.

Sahte parfümlerin ve güneş kremlerinin, tanınmış markaların etiketleriyle piyasaya sürüleceği öğrenilirken, sahte ürünlerin gerçekleriyle ayırt edilmesinin zor olduğu ifade edildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, sahte parfüm imalathanesinin yetkilisi sahibi olduğu ileri sürülen Ş.D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan Ş.D. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.