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Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika

Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi

24.11.2021 11:12
Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi

İstanbul'da merdiven altı temizlik ürünü imalathanesine gerçekleştirilen operasyonda 20 bin 917 şişe sahte şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da merdiven altı temizlik ürünü imalathanesine gerçekleştirilen operasyonda 20 bin 917 şişe sahte şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 292 bin 897 ürünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ürün imalathanelerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Bağcılar'da "merdiven altı" olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapılan bir depo tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese dün baskın yapıldı. Operasyonda B.E. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, imalathanede yapılan aramada 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış sahte şampuan, 271 bin 980 tane boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile 1 dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi. Ruhsatsız temizlik ürünü imalathanesinde üretilen şampuanların, el altından market ve bakkallara satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi. Operasyonda yakalanan B.E. hakkında adli başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi
Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi
Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merdiven altı temizlik imalathanesine baskın: 20 bin sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika
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