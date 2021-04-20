Merdiven altı üretilen maskelere dikkat - Son Dakika

Merdiven altı üretilen maskelere dikkat

20.04.2021 09:49
Merdiven altı üretilen maskelere dikkat, System.String[]

Merdiven altı üretimi yapılan ve tanesi 10 kuruştan satılan spunbond kumaştan üretilen maskelerin, virüsten korumak yerine virüsü hızla yaydığı belirtildi.

Merdiven altı üretimi yapılan ve tanesi 10 kuruştan satılan spunbond kumaştan üretilen maskelerin, virüsten korumak yerine virüsü hızla yaydığı belirtildi. Meltblown kumaştan üretilen maskelerin kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask'ın Kurucusu Uğur Akkuş, "Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve halen vakaların artarak devam ettiği bu dönemde, vatandaşımızın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri kullandığı maskelerdir. Koltukların arasına dikilen iç malzeme olarak kullanılan spunbond kumaşlardan üretilen maskeler ne yazık ki her yerde satılmakta. Bu maskeler virüsten korunmak yerine maalesef virüsü hızla yayıyor. Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri daha önce yaptık. USHAŞ ve DMO'ya da bu konuyla alakalı araştırma yapmalarını belirttik. Vatandaşımızın da bu konuya hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz" dedi.

"16 ÜLKEYE MASKE İHRAÇ EDİYORUZ"

Dünyanın 16 ülkesine maske ihracatı gerçekleştirdiklerini ve Meltblown kumaştan üretilen maskeleri Avrupa ve ABD'ye ihraç ettiklerini ifade eden Akkuş, "Meltblown kumaştan üretilen maskeler, mikrobun geçiş yapmasına engel oluyor. Filtreleme özelliği olan bu kumaştan elde edilen maskeler, el değmeden üretilerek, virüse karşı yüzde 90'a yakın bir oranda koruma sağlıyor. Avrupa'da İngiltere'nin kabul ettiği Type R I ve Type R II testlerinden başarıyla geçtik ve ABD'nin FDA onayı aldık. Çevre testleri, geçirmezlik testlerinden başarıyla geçerek ISO ve CE belgelerini aldık. Zaten bizim maskelerimizi hem elinize aldığınızda hem de taktığınızda büyük farkı görürsünüz. Ama maalesef biz bu konunun önemini insanlarımıza anlatamıyoruz. 1 yıldan beri merdiven altı maske üretimine dikkat edilmesi için mücadele veriyoruz. 50'şer maskelik kutular 10 TL'den satılıyor, insanlarımız da fiyatı ucuz olduğu için onları almayı tercih ediyor. İnsanlarımızın sağlığı açısından bu konuyla alakalı tedbirler alınmasını gönülden istiyorum" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÜTS KAYDI OLAN ÜRÜNLERİ SATIN ALIN"

Sağlık Bakanlığı'nın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydıyla ürünlere barkod kodu eklendiğini söyleyen Akkuş, bu ürünlerin hepsinin birer ÜTS barkod kodu olduğunu ve vatandaşın barkod kodu olmayan ürünleri almaması gerektiğini vurguladı. Global Mask'ın sahip olduğu tüm belgelerin görsellerinin maske kutularında yer aldığını dile getiren Akkuş, "ISO, CE, FDA belgelerimiz ile ÜTS barkod kodu kutularımızda mevcut durumda. Vatandaşımız maske alırken ÜTS barkod kodu olup olmamasına dikkat etmeli. Sağlık Bakanlığı kaydı olup olmadığı ya da ISO, CE belgelerine sahip olup olmadığı kutularda bulunuyor. Merdiven altı üretilen maskelerin hiçbirinde bu belgeler bulunmuyor" diye konuştu.


Merdiven altı üretilen maskelere dikkat
Merdiven altı üretilen maskelere dikkat

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Uğur Akkuş, Yatırım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Merdiven altı üretilen maskelere dikkat - Son Dakika


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