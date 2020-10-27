'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor' - Son Dakika

'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor'

27.10.2020 12:13
'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor', System.String[]

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin denetim ve standarttan yoksun olduğunu, zararlı içerikleri bulunduğunu söyledi.

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin denetim ve standarttan yoksun olduğunu, zararlı içerikleri bulunduğunu söyledi. Ertekin, "Maske üretiminde kullanılan malzemelerin bir standardı ve denetimi var. Merdiven altında üretilen maskeler halk sağlığına ciddi zarar vermektedir" dedi.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maske kullanımının koronavirüsten korunmanın vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Maske alırken dikkat edilmesi gereken unsurlara dikkati çeken Ertein, maskenin en başta eczanelerde bulunan bir ürün olduğunu, zamanla temin problemleri ya da üretim bandındaki eksiklikler nedeniyle üretimin merdiven altına kaydığını söyleyerek, "Bu da ürünün, kontrolsüz ve kalitesiz, işlevini yerine getirmeyen malzemelerden üretilir hale gelmesine neden oldu" dedi.

BARKOT KONTROL MEKANİZMASITürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bir aplikasyonu olduğunu, tüm ileri teknolojiye sahip telefonlarda ürünün barkot numarası ile kontrol edilebileceğini kaydeden Ertekin, şöyle konuştu: "Bunun için kayıt ya da üyelik gerekmiyor. Barkot numarasını işlediğinizde o ürünün şeceresi, ticari geçmişi, ticari ürün belgeleri ve izinleri otomatik olarak çıkıyor. Vatandaşımız barkotla sistemden kontrolü başlattığında, eğer kontrol ekranında ürün görülemiyorsa hemen yanında yer alan şikayet butonuna yönlenebilir. Aplikasyonda sadece kontrol mekanizması yok, bakanlığa şikayet edebileceği mekanizma da yer alıyor. Maskeyi yıllardır astım ve kanser hastaları da kullanıyor, bu konuda hassasiyeti olanlar da kullanıyor. Ağzına taktığı sıfır mesafede kullandığı ürünün kaliteli, doğru malzemeden üretilmiş olması gerekiyor. Doğru malzemeden üretilmediğinde bronşit ve alerjik astımı olan hastaların alerjisi tetiklenebilir. ya da lif yapısında kusur bulunan maskenin yapısallığından kaynaklı arızalar onun hastalığını artırıcı etmenler ortaya çıkabilir. Hastamızı iyileştirmeye ve korumaya çalışırken yanlışlıkla hasta etme yoluna sevk edebiliriz."Merdiven altı üretimin kontrolsüzlüğünün bu sonuçlara neden olacağını aktaran Mehmet Ertekin, "Gelen ürünleri, Antalya Eczacılar Odası olarak toplu bir temin sistemiyle kaliteli ve kontrollü bir takiple eczanelerimize ulaştırıyoruz. Eczanelere bu şekilde ulaşmış ürünlerden tüm hastalarımız ve vatandaşlarımız faydalanabilir. Bu, sağlıkları için asgaride olması gereken minimum kontrollerin yapıldığı ve maksimum seviyede güvenlikli ürünlerin kendilerine sunulduğu anlamına geliyor" diye konuştu.'SEKİZ NOKTADAKİ LED EKRANLARDA YAYIN VAR'Bu konuyla ilgili bilinci artırmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Eczacı Odası'nın ortak bir çalışmayı hayata geçirdiğini ifade eden Ertekin, Antalya'nın 8 noktasında yer alan LED ekranlarda bu konuyla ilgili görseller yayınlandığını belirtti. Ertekin, " 'Acaba kullandığınız ürünler doğru mu?', 'Maske diye aldığınız ürünler gerçekten sağlığınızı koruyor mu?' farkındalığına dikkat çekmek istedik. Vatandaş bu sistemi kullanırsa aldığı ürünün takip sisteminde yer alıp almadığını görebilir. Takip sisteminde yer almayan ürün için de ilgili kuruma şikayet butonu var, buradan şikayetlerini iletebilecekler" diye konuştu.'MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER HALK SAĞLIĞINA CİDDİ ZARAR VERİYOR'

Bugün kullanılan malzemelerin bir standardı ve denetimi olduğunu, bu nedenle böyle bir önlem alma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Ertekin, "Merdiven altı üretimler halk sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Bu zararın önüne geçmenin tek yolu da bilinçli olmak. Vatandaşlarımız bu bilince kavuşursa sıfır mesafede kullandığı maskeleri kontrol altına alabilirse sağlığını daha iyi bir şekilde korumuş olacaktır" dedi.


'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor'
'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor'

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Merdiven altı üretim maskeler, halk sağlığını tehdit ediyor' - Son Dakika

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