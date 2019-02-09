Merdiven Boşluğuna Düşen Kadın Öldü

Konya
'da, bir özel okulun 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, bir yemek fabrikasında çalışan Hatice
Söbücovalı (41), düzenlenen etkinlik için merkez Meram
ilçesi Armağan Mahallesi Yenice
Sokak'taki özel okula geldi.
Söbücovalı, binanın 4'üncü katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hatice Söbücovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi
morguna kaldırıldı.