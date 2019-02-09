Son Dakika Haberleri: Merdiven Boşluğuna Düşen Kadın Öldü

Merdiven Boşluğuna Düşen Kadın Öldü

42 dakika önce

Konya'da, bir özel okulun 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Merdiven Boşluğuna Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Konya'da, bir özel okulun 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir yemek fabrikasında çalışan Hatice Söbücovalı (41), düzenlenen etkinlik için merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Yenice Sokak'taki özel okula geldi.

Söbücovalı, binanın 4'üncü katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hatice Söbücovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Konya, Güncel
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