Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Kırklareli'nde apartmanın merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Kırklareli
'nde apartmanın merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Çukur
Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında dengesini kaybeden Ahmet Duran (94), merdiven boşluğuna düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:33 Kaynak: AA
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