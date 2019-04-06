Son Dakika Haberleri: Merdiven Boşluğuna Düşen Minik Yücel, Toprağa Verildi

Merdiven Boşluğuna Düşen Minik Yücel, Toprağa Verildi

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirine Yücel Öç (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merdiven Boşluğuna Düşen Minik Yücel, Toprağa Verildi, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirine Yücel Öç (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yücel Öç, oturdukları apartmanın 5'inci katında dengesini kaybedip, merdiven boşluğuna düştü. Yücel Öç, çağırılan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa'ya sevk edildi. Ancak Yücel Öç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yücel Öç'ün cenazesi, Karacabey'e getirildi. Karacabey Hacı İzzet Çetinkaya Veysel Karani Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yücel Öç'ün cenazesi, Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:51 Kaynak: DHA

Bursa, Karacabey, Güncel
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