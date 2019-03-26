Son Dakika Haberleri: Merdiven Boşluğuna Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Merdiven Boşluğuna Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

13 dakika önce

Samsun'da dubleks evin merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Merdiven Boşluğuna Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da dubleks evin merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dubleks evin içinde merdiven boşluğuna düşen Rüzbiye Şanlı (90) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

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