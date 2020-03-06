Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

6 saat önce

Adıyaman'da bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Adıyaman'da bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Adıyaman merkez Haydarefendi Caddesi 2131 sokakta bulunan 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan kağıt parçalarının bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşması ile birlikte dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın binaya sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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