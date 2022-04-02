Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular - Son Dakika
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Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular

02.04.2022 11:38

Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular Parkuru 30 saniyede tamamladı Kocaeli'de eğitim gören Anadolu Lisesi öğrencileri, merdiven çıkan robot üretti.

Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular

Parkuru 30 saniyede tamamladı

KOCAELİ - Kocaeli'de eğitim gören Anadolu Lisesi öğrencileri, merdiven çıkan robot üretti. İTÜ'nün düzenlediği Uluslararası Robot Olimpiyatları'na bu robotla katılan öğrenciler, birinciliği göğüsledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli Anadolu Lisesi'nin Robot Topluluğu (Robopal) ekibi, merdivenleri çıkan robot üretti. 8 motorla ürettikleri robot, 3D yazılımcıyla tasarlandı. Hız özelliğiyle ön plana çıkan robota CS adı verildi. Zeynep Açıkgöz, Sudenur Güngör, Yunus Emre Filiz, Gamze Ozkan, Irmak Özçetin, Kerem Dinç, Rümeysa Karavil ve Sena Kızıl'ın oluşturduğu 8 kişilik Robopal, İTÜ'nün düzenlediği Robot Olimpiyatları'na katıldı. CS, parkuru 30 saniyede tamamlarken en yakın rakibi ise 60 saniyede tamamlayabildi. Robopal ekibi, katıldıkları bu olimpiyattan birincilik elde ederek döndü.

"ODTÜ gibi çok nitelikli rakiplerimiz de vardı"

Robopal ekibinin bir parçası olan 11. sınıf öğrencisi Zeynep Açıkgöz, son yarışmanın kendileri için büyük bir deneyim olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Okulumuzda yıllardır devam eden bir robot topluluğumuz var. İsmi de Robopal. Ben de 2 yıldır bu robot topluluğunun içindeyim. Yarışmada merdiven çıkan kategorisi vardı. Biz yarışmaya bu kategoriyle katıldık. Robotumuzda 8 tane motor var. Hızlı çıkabilmesi için de tasarımları 3D yazıcıyla kendimiz bastık. Hızlı olması bizim için en önemli şeydi. Parkuru 30 saniyede tamamlayabildik. Bize en yakın robot, 60 saniyede tamamlayabildi. Yarışmadan birincilik ödülü aldık. Lisede böyle bir tasarım yapmak benim için çok değişik bir deneyim oldu. Çünkü birçok liseli arkadaşımız daha hiç motor bile eline almamış ve biz bir Anadolu Lisesi olarak bunu yaptık. Bu yüzden çok mutluyum ve çok da gururluyum. İlk önce farklı tasarımlarımız oldu. Paletli tasarımlarımız oldu. Biz deneme yanılma yöntemiyle bu şekli elde ettik. Robotumuz aslında merdivenleri çıkmıyor da tırmanıyor diyebilirim. ODTÜ gibi çok nitelikli rakiplerimiz de vardı. Fakat bizim daha önce deneyip uygun olmadığını düşündüğümüz şekilde bir tasarımla gelmişlerdi. Paletli bir tasarımları vardı. Parkuru tamamlayamadılar. Bizim tasarımımızsa parkuru birincilikle tamamlayabildi"

"Öğrencilerim bu işleri yapmaya çok meraklı"

Öğrencilerin bu tür robotik kodlamalara ilgisinin ve azminin olduğunu söyleyen İsmet Kılıç, "Yaklaşık 11 yıldır burada bilgisayar öğretmenliği yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır da robotik kodlama ekibimiz var. Onlara farklı kurslar veriyoruz ve öğrencilerimizle beraber yarışmalara gidiyoruz. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Bilgisayar dersi de zaten buna bire bir uyan bir ders. Sadece tahtada ya da sınıfta bilgisayarla ilgili bir şeyler anlatarak öğrencilere fazla bilgi aktaramıyoruz. Doğal olarak onların uygulaması ve deney yapması gerekiyor. Okulumuzda da robotik kodlama ve özellikle yazılımla ilgili öğrencilerimiz olduğunu gördüğüm zaman onlara bir kurs verip, kursta da bir şeyler üretmelerini talep etmiştim öncelikli olarak. Sonra öğrencilerin yetenekli olduğunu görünce yaptığımız çalışmalar da boşa gitmesin diye yarışmalara da katılalım diye düşündük. Orada da öğrencilerin yetenekli olduğunu gördüm. Çünkü genelde gittiğimiz yarışmalardan pek elimiz boş dönmüyoruz, derece alarak dönüyoruz. Çünkü yoğun bir çalışmamız oluyor. Bir yarışma 2-3 ay sonra yapılacaksa biz planlı bir şekilde 3 ay önceden çalışmaya başlayıp devam ediyoruz. O yüzden aslında başarılı oluyoruz diyebilirim. Öğrencilerim de bu işleri yapmaya çok meraklı. Dersin dışında çok fazla zaman harcıyorlar. En son gittiğimiz İTÜ'deki yarışma 3 gün sürdü. Dereceyle döndük oradan, birincilik aldık. Öğrencilerimin söylediği bir laf vardı, 'Hocam, çok fazla yoruldum ama bu kadar mutlu bir yorgunluğu ilk defa yaşıyorum'. Yani hem mutlu hem de çok yorgun. Başka bir iş yaptırıp yorsanız o öğrenciyi muhtemelen mutsuz olacak ama burada hem yorulup hem mutlu oluyorlar. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu sene TEKNOFEST için birkaç yarışmaya başvurduk. Raporları gönderdik. Şu anda raporlar açıklanma aşamasında. Roket yarışmasına ve İHA yarışmasına başvurduk. İkisinden de yüksek puanla geçtik. Çalışmalara şimdiden başladık. Orada da başarılı olacağız inşallah" dedi.

Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular
Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular
Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Kocaeli, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular - Son Dakika


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