Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti - Son Dakika
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Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

6 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Mert Özdemir, bugün öğle saatlerinde annesinin evden ayrılmasının ardından kendisini merdiven korkuluklarına bağladığı ipe astı. Yaklaşık 2 saat sonra eve dönen anne Ümran Özdemir oğlunun kendini astığını görünce çığlıklar attı. Eve gelen komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Mert Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden ayrılarak ailesinin yanına taşınan ve işsiz olan Mert Özdemir'in bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
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