Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı

18.03.2022 14:47
Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı

ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmenden apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli yakalandı.

ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmenden apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde korkulukları sökerek çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çakmak ve Atakent bölgelerinde apartman korkulukları ve bahçe demir kapılarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucu 4 ayrı hırsızlık olayının faili E.Ç.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, ayrıca Ümraniye Dudullu bölgesinde meydana gelen 3 adet hırsızlık suçunun daha faili olduğu tespit edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelinin hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin apartman sakinlerinin gözü önünde apartmanın demir korkuluklarını sökerek çaldığı görülüyor.


Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı
Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı
Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı
Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Merdiven korkuluklarını çalan hırsızı yakalandı - Son Dakika


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