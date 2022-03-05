Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada

05.03.2022 10:03

Son dakika haberleri: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü.

Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada

İSTANBUL - Esenler'de bir iş yerinin merdivenini çıkmak isteyen kadın, dengesini kaybedince bir anda kendisini arabanın altında buldu. Kadının ölümden döndüğü akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde bulunan merdiven basamağına adım atan kadın dengesini kaybedince caddeye doğru düştü. Kadının düştüğünü fark eden sürücü ani bir manevra yaparak kadının ezmekten son anda kurtuldu. Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ezilmekten son anda kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan akılalmaz kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının basamakta dengesini kaybedip yola düştüğü görülüyor.

Görgü şahidi İsmail Doğan isimli esnaf, "O gün kapı önündeydim. Sırtım dönüktü. Bir ses duydum. Yerde kadının yattığını gördüm. Tesadüfen ambulans geçiyordu ilk müdahalesini yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada
Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada
Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada

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Davutpaşa, Esenler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Merdivende dengesini kaybedip yola düşen kadın ölümden döndü...Akıl almaz kaza kamerada - Son Dakika
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