Merdivende Kalp Krizi Geçirerek Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Gedikli Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Gülperi Kalaycı'yı evinin dışındaki merdivenlerin dibinde hareketsiz halde yatarken buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.



Merdivenlerden düştüğü tahmin edilen Kalaycı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan otopside Kalaycı'nın merdivende yürürken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

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