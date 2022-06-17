Merdivende yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunduğu iddia edilen yengesini merdivende pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta yaşandı. İddialara göre Namık D. (57) kendisini rahatsız ettikleri iddiasıyla dolmuştan inerek evine giden yengesi Nurten D.'ye (42) 6 yerinden kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan annesini gören Cankan D. (17) bıçakla amcası Namık D.'yi yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nurten D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Nurten D.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Namık D. hayati tehlike arz edecek şekilde silahla ateş ederek yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amcasını bıçakla yaralayan Cankan D. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise bir evin güvenlik kameralarına yansımıştı.

(Emrecan Bayram - İHA)