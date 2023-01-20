Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı

20.01.2023 12:29

Zonguldak'ta kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yengesine merdivende pusu kurup öldüren tutuklu sanık Namık D.'ye (58) kadına karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yengesine merdivende pusu kurup öldüren tutuklu sanık Namık D.'ye (58) kadına karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta geçen yıl haziran ayında yaşanan olayda, daha önce aralarında gürültü ve balkon kullanımı nedeniyle husumet bulunan Namık D., yengesi Nurten Demirbağ'a (42) evin merdivenlerinde pusu kurarak kurşun yağdırdı, kurşun bitince de silahın kabzasıyla başına vurarak tekmeledi. Kayınbiraderine yalvararak acı çeken Nurten Demirbağ ise kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Sanık Namık Demirbağ'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bir önceki duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada ise sanık hakkında karar verildi.

Duruşmada eşinin, kardeşi tarafından öldürülmesi üzerine oğlunun yetim kaldığını söyleyen Mehmet Demirbağ, "Oğlum yetim kaldı. Sanık hak ettiği cezayı alsın" dedi. Tutuklu sanık ise son sözünde "Defalarca ağabeyime söyledim. Eşinin huzursuzluk verdiğini söyledim. Ama ağabeyim beni dinlemedi" dedi.

Sanığın avukatı ise olayda öldürme kastının olmadığını hatta sanığın ölen Nurten Demirbağ aleyhine uzaklaştırma kararı bile aldırdığını hatırlatarak ağır tahrik altında hareket ettiğini öne sürdü.

Mahkeme ise yargılamayı bitirerek sanık hakkındaki kararını açıkladı. Sanığın kadına karşı kasten öldürme suçunu işlemesi sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak haksız tahrik indirimi uygulayarak cezanın 24 yıl hapis cezası olarak uygulanmasına karar verildi. Sanık Namık D.'nin pişmanlık göstermediği gerekçesiyle başkaca indirim uygulanmamasına karar verildi. Ayrıca Namık D.'nin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası ve adli para cezası uygulanmasına karar verildi.

Eşinin kardeşi tarafından öldürülmesine tepki gösteren Mehmet Demirbağ ise yargılama sonunda mahkeme heyetine teşekkür ederek duruşma salonundan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL HAPİS YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL HAPİS Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu mezarı başında anıldı Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu mezarı başında anıldı

Cumhuriyet Savcısı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Sosyal medyayı sallayan Tarkan iddiası! Reynmen'in hayali gerçek mi oluyor?
15:00 Yol kenarına park etmiş aracın içinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
14:46 Süper Lig'e kalp dayanmaz! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak
14:45 Arınç'ın Bahçeli'ye yaptığı göndermeye MHP'den zehir zemberek yanıt: Tam bir FETÖ'cü taktiği
14:36 Son Dakika: Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
14:35 The Economist Dergisi'nin skandal kapağı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
14:16 Denizin ortasında 24 gün sürüklendi! Bunları yiyerek hayatta kalmış
14:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim kanunu tartışmalarına yanıt: Yetkinin kimde olduğunu bilemeyecek kadar cahillerin eline kaldık
14:09 Milyonlarca EYT'linin beklediği haber geldi: Şubat ayında yasalaşıyor, mart ayında ilk maaşlar hesapta
14:09 Dünyaca ünlü futbolcu apar topar gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama çok vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 15:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yengesi pusu kurduğu merdivende böyle yalvarmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement