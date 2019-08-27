Merdivenden düşen çocuk yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merdivenden düşen çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:24 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merdivenden düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Karakaş (11), Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan babasına ait markette iş yerindeki raflara ürün dizmek üzere çıktığı merdivenden düştü.
Markette bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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