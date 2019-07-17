Merdivenden düşen genç yaralandı
2 saat önce
Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), biranda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN
Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve okul ortaya çıktı Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Niğde polisinden bağ evine kumar baskını Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu