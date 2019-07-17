Son Dakika Haberleri: Merdivenden düşen genç yaralandı
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Merdivenden düşen genç yaralandı

2 saat önce

Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), biranda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN
Akçaşehir, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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