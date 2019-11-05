Son Dakika Haberleri: Merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

Merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Yayıklı köyünde yaşayan Fatma Öncel (66) evinin çatı katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düştü. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önleminin ardından yaptığı inceleme sonrası kadının cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Öncel'in cenazesi daha sonra ailesine teslim edilerek Yayıklı köyünde toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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