Merdivenden düşen kadın öldü - Son Dakika

Merdivenden düşen kadın öldü
6 saat önce
Adana'da, evinin merdivenlerinden düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Adana'da, evinin merdivenlerinden düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil evde yaşayan Fatma Dönmez, alt katta oturan oğlunun yanına gitmek için evden çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:42 Kaynak: AA
Son Dakika Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya... Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi