Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Karabük'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Köybaşı Sokağı'ndaki üç katlı bir apartmana eşya çıkartan Ersin Aksoy (40), henüz belirlenmeyen bir nedenle merdivenlerden düştü.

Durumu fark eden apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından ağır yaralanan Aksoy'u Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apartmanda inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Ersin Aksoy, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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