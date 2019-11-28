Son Dakika Haberleri: Merdivenden düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Merdivenden düşen kişi öldü - Son Dakika

Merdivenden düşen kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merdivenden düşen kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hatay semtinde yaşayan Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı.


Mehmet Cüneyt Payzın, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Payzın, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Cüneyt Payzın'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hatay, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğazından bıçaklanan kadın, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merdivenden düşen kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]