Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
6 saat önce
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 katlı binada oturan Fatma Sönmez merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:42 Kaynak: DHA
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