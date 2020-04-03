Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
7 saat önce
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Seyhan
İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 katlı binada oturan Fatma Sönmez merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:35 Kaynak: DHA
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