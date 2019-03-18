Son Dakika Haberleri: Merdivenden Düşerek Hastanelik Oldu

Merdivenden Düşerek Hastanelik Oldu

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıtma tesisinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Merdivenden Düşerek Hastanelik Oldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıtma tesisinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyetini sürdüren bir arıtma tesisinde meydana geldi. Tesislerde çalışan Can M. (53) isimli işçi, makinelerin olduğu bölgeden merdivene çıktığı sırada dengesini kaybederek düşerek yaralandı. Durumu fark eden diğer işçiler hemen 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Can M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

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