Son Dakika Haberleri: Merdivenden Düşerek Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merdivenden Düşerek Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

30 dakika önce

Kocaeli'de merdivenlerden düşerek yaralanan ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki anasınıfı öğretmeni, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Merdivenden Düşerek Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kocaeli'de merdivenlerden düşerek yaralanan ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki anasınıfı öğretmeni, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ilkokulda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Nesrin Bilgin Demirtaş, 24 Aralık'ta okulun merdivenlerinden düşüp ağır yaralandı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Demirtaş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Naaşı memleketi Söke ilçesi Koca Camisine getirilen Demirtaş'ın eşi Mehmet Bilgin taziyeleri kabul etti.

Demirtaş'ın arkadaşları ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Demirtaş'ın naaşı Söke Asri Mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Aydın, Söke, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:07:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merdivenden Düşerek Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]