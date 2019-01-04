Merdivenden Düşerek Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli
'de merdivenlerden düşerek yaralanan ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki anasınıfı öğretmeni, memleketi Aydın
'ın Söke
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze
ilçesinde bir ilkokulda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Nesrin Bilgin Demirtaş, 24 Aralık
'ta okulun merdivenlerinden düşüp ağır yaralandı.
Hastanede yoğun bakıma alınan Demirtaş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Naaşı memleketi Söke ilçesi Koca Camisine getirilen Demirtaş'ın eşi Mehmet Bilgin
taziyeleri kabul etti.
Demirtaş'ın arkadaşları ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan namazın ardından Demirtaş'ın naaşı Söke Asri Mezarlığına defnedildi.