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Merdivenden düşerek yaralandıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti
6 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan bir kişi 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan bir kişi 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Hatay semtindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Başından darbe alarak yaralanan Payzin için eşi olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Burada 4 gündür tedavi altında olan Mehmet Zafer Payzin, hayatını kaybetti.
Payzin'in ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. - İZMİR
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