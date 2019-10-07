Son Dakika Haberleri: Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü
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Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü

1 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü, System.String[]

Ordu'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Korgan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin merdiveninden düştü.

Artçı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan çocuk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Artçı'nın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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