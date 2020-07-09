Merdivenden inerken kuyuya düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Merdivenden inerken kuyuya düşen işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir arıtma tesisinde merdivenden indiği sırada ayağı kayan işçi, yaklaşık 2 metre yükseklikten kuyuya düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan işçi tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İzmit Atıksu Arıtma Tesisi'nde meydana geldi. Tesisteki yaklaşık 10 metrelik kuyuya merdivenle inen ismi öğrenilemeyen işçi, ayağının kayması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten kuyunun içine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sedyeye alarak halatla yukarı çekti. Yaralanan işçi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.