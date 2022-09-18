Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Osmangazi Caddesi'nde bulunan merdivenlerden Timurtaşpaşa Parkı'na inmek isteyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MERDİVENLERDE DENGESİNİ KAYBEDİP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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