MERDİVENLERDE DENGESİNİ KAYBEDİP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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MERDİVENLERDE DENGESİNİ KAYBEDİP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALANDI

18.09.2022 06:40

BURSA'da, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten toprak zemine düşen kişi ağır yaralandı.

BURSA'da, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten toprak zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Osmangazi Caddesi'nde bulunan merdivenlerden Timurtaşpaşa Parkı'na inmek isteyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altında alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERDİVENLERDE DENGESİNİ KAYBEDİP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERDİVENLERDE DENGESİNİ KAYBEDİP 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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