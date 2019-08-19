Son Dakika Haberleri: Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
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Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de Merkez Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Yanaşoğlu, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Seydiler Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Kastamonu, Seydiler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
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