Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:37 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.
Olay Akhisar Mahallesi Egehan Sokakta meydana geldi. Evine giden Ramazan M. (52), merdivenleri çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşen Ramazan M. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri düşen adama müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçiren şahıs yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. - BURSA
Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı