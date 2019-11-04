Son Dakika Haberleri: Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı

Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.

Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan bir kişi ağır yaralandı.


Olay Akhisar Mahallesi Egehan Sokakta meydana geldi. Evine giden Ramazan M. (52), merdivenleri çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşen Ramazan M. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri düşen adama müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçiren şahıs yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. - BURSA

Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:37 Kaynak: İHA
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