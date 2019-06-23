Son Dakika Haberleri: Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar
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Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar

1 saat önce

Beşiktaş'ta oy kullanmak isteyen bir vatandaş, sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayınca, yardımsever vatandaşlar tarafından sandalye ile sandığa taşındı.

Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar, System.String[]
Beşiktaş'ta oy kullanmak isteyen bir vatandaş, sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayınca, yardımsever vatandaşlar tarafından sandalye ile sandığa taşındı. Nadir rastlanan bir hastalığı bulunan Ayşe Kora isimli vatandaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu'na oy kullanmaya geldi. Kora, oy kullanacağı sandığın 3'üncü katta olduğunu öğrendi. Merdiven ve yokuş çıkmasına engel olan bir rahatsızlığı olduğu için bir süre okulun zemin katında bekleyen Ayşe Kora'ya okulda bulunan diğer vatandaşlar yardım etti. Kırılma ihtimaline karşılık plastik sandalye yerine demir sandalyeye oturtulan Ayşe Kora, 3 kişinin taşımasıyla 3'üncü katta bulunan 1025 numaralı sandıkta oyunu kullanabildi. Oy kullandıktan sonra hastalığı hakkında konuşan Ayşe Kora, "Bir ciğer rahatsızlığım var, çok nadir görülen bir hastalık. Birdenbire oluyor hiçbir nedeni yok. Yürüyemiyorum, merdiven çıkamıyorum, yokuş hiç çıkamıyorum. Hayatı kısıtlayıcı bir hastalık" dedi.
(Serdal Altıntepe/İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
İstanbul, Beşiktaş, Güncel
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